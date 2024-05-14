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13:32, 14 мая 2024Россия

Кремль переадресовал вопрос о деле главного кадровика Минобороны в СК

Песков переадресовал вопрос о деле главного кадровика Минобороны Кузнецова в СК

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Следственный комитет (СК) вопрос о делах главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова и замминистра Тимура Иванова. Его слова передает ТАСС.

«Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы», — сказал пресс-секретарь президента.

Главного кадровика Минобороны Кузнецова арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере. Первые сообщения о его задержании появились поздно вечером в понедельник, 13 мая. В ходе осмотра помещений дома Кузнецова нашли крупную сумму денег в разных валютах. Помимо этого, по месту фактического проживания и регистрации чиновника обнаружили золотые монеты и предметы роскоши, среди которых были коллекционные часы.

По той же статье в конце апреля задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова, на следующий день после этого его освободили от должности. Вину подозреваемый не признал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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