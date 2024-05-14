Женщина с дочерью зашли в туалет и попали в ловушку

В США мужчина перевернул туалетную кабинку с женщиной и ребенком

В США мужчина перевернул уличный туалет с женщиной и ребенком внутри. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина из Нью-Хэмпшира рискует оказаться в тюрьме из-за странного акта вандализма. По словам свидетелей, 18-летний житель США вступил в перепалку с незнакомой женщиной возле биотуалета в парке Derryfield. После спора женщина зашла внутрь, чтобы помочь своей дочери. В этот момент мужчина начал толкать туалетную кабинку, пока она не упала дверью на тротуар. Таким образом, женщина и ее дочь попали в ловушку.

Прохожие тут же подбежали, чтобы помочь пострадавшим. Они освободили мать и дочь, которые были покрыты фекалиями, вылившимися из перевернутого туалета. При этом им удалось избежать травм. Мужчину задержали и предъявили ему обвинения в хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полиция ищет воров, которые украли 35 биотуалетов вместе с содержимым. Покупка каждой новой кабинки будет стоить компании около тысячи фунтов (примерно 118 тысяч рублей).