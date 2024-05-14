Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:00, 14 мая 2024Из жизни

Женщина с дочерью зашли в туалет и попали в ловушку

В США мужчина перевернул туалетную кабинку с женщиной и ребенком

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В США мужчина перевернул уличный туалет с женщиной и ребенком внутри. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина из Нью-Хэмпшира рискует оказаться в тюрьме из-за странного акта вандализма. По словам свидетелей, 18-летний житель США вступил в перепалку с незнакомой женщиной возле биотуалета в парке Derryfield. После спора женщина зашла внутрь, чтобы помочь своей дочери. В этот момент мужчина начал толкать туалетную кабинку, пока она не упала дверью на тротуар. Таким образом, женщина и ее дочь попали в ловушку.

Прохожие тут же подбежали, чтобы помочь пострадавшим. Они освободили мать и дочь, которые были покрыты фекалиями, вылившимися из перевернутого туалета. При этом им удалось избежать травм. Мужчину задержали и предъявили ему обвинения в хулиганстве.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Ранее сообщалось, что в Великобритании полиция ищет воров, которые украли 35 биотуалетов вместе с содержимым. Покупка каждой новой кабинки будет стоить компании около тысячи фунтов (примерно 118 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности обыска в подмосковном коттедже кадровика Минобороны

      Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

      Директор ФСО России прибыл в Совет Федерации

      Найдено сбывшееся пророчество Жириновского о новом правительстве России

      Куклачев впервые вышел на связь после операции на сердце

      Полковник рассказал об окружении войск ВСУ на одном направлении

      В Минфине захотели помочь малоимущим россиянам

      Дача главного кадровика Минобороны попала на видео

      Женщины устроили драку на борту самолета и нарвались на полумиллионный штраф

      В ЛНР заочно осудили лейтенанта ВСУ за приказ обстрелять квартал из миномета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше