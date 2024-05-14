Минобороны Канады выступило против размещения войск НАТО на Украине

Министр обороны Канады Блэр высказался против размещения войск НАТО на Украине

Глава Министерства обороны Канады Билл Блэр сообщил о поддержке создания миссии НАТО на Украине, но выступил против размещения войск блока на территории государства. Его слова передает РИА Новости.

«Были дискуссии относительно того, будем ли мы размещать войска на Украине, но обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних», — высказался Блэр.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае поражения Киева в противостоянии с российскими войсками будет бессмысленно тратить силы и средства на восстановление Украины.

Тем временем глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Европейский союз (ЕС) перенес на Украину проблему несовместимости снарядов и вооружений, так как государства внутри сообщества все еще не сформировали единых стандартов в оборонной отрасли.