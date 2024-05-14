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23:03, 14 мая 2024Россия

Мишустин обозначил основную задачу правительства

Мишустин: основной задачей кабмина является выполнение указа по наццелям
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Основная задача российского правительства — выполнить новый указ по национальным целям развития страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи членов нового состава кабмина с президентом России Владимиром Путиным. Транслировали совещание в Telegram-канале Кремля.

Путин провел совещание вечером 14 мая. Российский глава обозначил, что впереди у правительства «много задач». Он призвал действовать вместе с депутатами Госдумы и с регионами страны.

14 мая Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.

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      Юлия Мискевич
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