Могилу Пригожина залили бетоном

«Фонтанка» опубликовала фото залитой бетоном могилы Евгения Пригожина

Могилу лидера ЧВК «Вагнер» и российского бизнесмена Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге залили бетоном. Соответствующее фото опубликовала «Фонтанка».

Как полагают авторы издания, там в ближайшее время может появиться памятник или монумент. Каким именно он будет, пока не раскрывается.

Предположительно, памятник на могиле Пригожина откроют 1 июня, заявили в «Фонтанке». В этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину.

Отмечалось, что композиция состоит из исполненных в полный рост Пригожина с рацией в руке и стоящего позади него Уткина с автоматом. Кроме того, на постаменте высечены слова «Первому» и «Девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК и номера их жетонов.