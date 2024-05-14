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17:26, 14 мая 2024Экономика

Москвичам предсказали грозу

Синоптик Позднякова: гроза в столицу может прийти после 17 мая

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В столице за сутки с пятницы, 17 мая, возможны дожди и гроза. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом температура в этот день ночью составит плюс 5-10 градусов, днем плюс 15-20 градусов. Ночью в субботу, 18 мая, ожидается около 10 градусов тепла, днем от плюс 15 до плюс 17 градусов.

В среду, 15 мая, москвичам стоит ждать переменной облачности преимущественно без осадков. Ночью плюс 3-5 градусов, днем плюс 16-18. В четверг, 16 мая, также преимущественно без осадков. Ночью плюс 4-6, днем плюс 18-20 градусов.

Синоптик отметила, что в ближайшие выходные дни погоду будет формировать антициклон, по западной периферии которого в столичный регион продолжит поступать относительно теплый воздух. Из-за этого температура приблизится к климатической норме. Позднякова заключила, что первые 12 дней мая в этом году выдались холодными. Средняя температура воздуха за этот период оказалась ниже нормы более чем на пять градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в настоящее время погода в Москве после заморозков «уже пошла на поправку», а к концу месяца может потеплеть до отметок в плюс 25 градусов.

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      Мария Черкасова
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