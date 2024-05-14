Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:27, 14 мая 2024Бывший СССР

На Украине спрогнозировали рост цен на бензин из-за борьбы с уклонистами

На Украине спрогнозировали рост цен на бензин из-за увольнений водителей

Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине из-за новых мер по борьбе с уклонистами массово увольняются водители международных перевозок, в результате в стране могут вырасти цены на бензин. Такой прогноз озвучил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, передает издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«После 18 мая не смогут работать водители международных перевозок, которые в системе "Оберег" указаны как уклонисты», — сказал чиновник.

Он добавил, что по закону водители должны получить бронь от мобилизации в территориальном центре комплектования (ТЦК), но никто из них туда не идет, потому как они боятся сразу стать призывниками. Вместо этого водители увольняются, из-за чего логистические компании вынуждены закрываться.

Ранее стало известно, что на Украине начали ужесточать наказания для уклонистов. Органы прокуратуры стали оспаривать «слишком мягкие» решения суда, требуя заменить уклонистам условный срок на тюремный.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

      В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

      Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

      Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

      США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше