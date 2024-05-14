На Украине спрогнозировали рост цен на бензин из-за борьбы с уклонистами

На Украине спрогнозировали рост цен на бензин из-за увольнений водителей

На Украине из-за новых мер по борьбе с уклонистами массово увольняются водители международных перевозок, в результате в стране могут вырасти цены на бензин. Такой прогноз озвучил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, передает издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«После 18 мая не смогут работать водители международных перевозок, которые в системе "Оберег" указаны как уклонисты», — сказал чиновник.

Он добавил, что по закону водители должны получить бронь от мобилизации в территориальном центре комплектования (ТЦК), но никто из них туда не идет, потому как они боятся сразу стать призывниками. Вместо этого водители увольняются, из-за чего логистические компании вынуждены закрываться.

Ранее стало известно, что на Украине начали ужесточать наказания для уклонистов. Органы прокуратуры стали оспаривать «слишком мягкие» решения суда, требуя заменить уклонистам условный срок на тюремный.