Назначен новый руководитель блока Сбера по работе с клиентами

Артем Алешкин возглавит блок Сбербанка по работе с клиентами

Артем Алешкин назначен старшим вице-президентом Сбербанка и новым руководителем направления по работе с клиентами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Алешкин возглавит блок «Развитие клиентского опыта В2С» Сбербанка. Президент Сбербанка Герман Греф пожелал ему и всей команде В2С успехов, энергии и оптимизма.

«В этом году мы приступили к реализации новой стратегии. Сберу предстоит самая большая и технологически сложная трансформация в истории», — отметил председатель правления Сбербанка.

Артем Алешкин закончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит», изучал маркетинг в Стэнфордском университете в Калифорнии, США. Успешно работал старшим вице-президентом и руководителем розничного бизнеса в банке «Открытие» и занимал должность заместителя председателя правления банка Home Credit.

Исполнять свои обязанности в Сбербанке Алешкин будет с 14 мая.

Ранее в SberPay рассказали о рекордном обороте. Так, объем трансакций в сервисе в первом квартале 2024 года превысил триллион рублей.