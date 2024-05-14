Названы неожиданные вызывающие засор раковины продукты

«БелНовости»: слитые в раковину масло для жарки и мука вызывают засор

Слитая в раковину оставшаяся от приготовления блинов или выпечки мука может вызвать засор. Этот и другие неожиданные продукты, способные стать причиной данной проблемы, назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты напомнили, что при взаимодействии с водой мука превращается в тесто, которое может спровоцировать серьезный засор. Другой продукт, который не стоит сливать в кухонную раковину, — масло, оставшееся после жарки. Эксперты пояснили, что маслу, осевшему на водопроводных трубах, прилипают остатки пищи, в результате чего образуется засор. Помимо этого, еще одним проблемным продуктом для труб является кофейная гуща, которая способна превращаться в клейкую массу и оседать на трубах.

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