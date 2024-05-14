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23:56, 14 мая 2024Мир

Небензя предложил отправить Зеленского на свалку истории

Небензя заявил, что нужно отправить Зеленского и его шайку на свалку истории
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

Необходимо отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает граждан Украины. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет», — отметил он.

По словам Небензи, украинцев против их воли и против интересов страны бросают в бессмысленную мясорубку. Остановить этот процесс можно, отправив «Зеленского и его шайку на свалку истории».

Ранее опрошенные немецкими СМИ эксперты сообщили, что рейтинг одобрения деятельности Владимира Зеленского в стране снизился до 61 процента на фоне проведения масштабной кадровой перестановки и авторитарных тенденций в правлении.

Кроме того, пишет газета, две трети всех украинцев не доверяют главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.

При этом к началу российской специальной военной операции (СВО) на Украине уровень одобрения украинского лидера составлял более 80 процентов.

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      Марина Совина
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