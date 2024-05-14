В Турции заметили необъяснимый отток капитала

Bloomberg: необъяснимый отток капитала из Турции составил $10 млрд в месяц

По итогам марта отток капитала из Турции достиг десяти миллиардов долларов, что привело к сравнимому сокращению резервов Центробанка, а также росту дефицита счета текущих операций до 4,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на опубликованные материалы регулятора пишет Bloomberg.

Такие параметры заметно отличаются от прогнозов экономистов, которые не понимают, как объяснить ситуацию. Вероятно, главным триггером стали муниципальные выборы, потому что в прошлом году после выборов президента, на которых победил Реджеп Тайип Эрдоган, турецкая лира обесценилась на семь процентов.

Тем не менее ожидать аналогичного падения было сложно, потому что в последний год экономическая политика республики резко изменилась и теперь выглядит более традиционной. Внимание регулятора приковано к реальному росту курса национальной валюты, а снижение ставок больше не является обязательным требованием.

Как и ожидалось, после выборов, несмотря на поражение на них партии Эрдогана, лира незначительно выросла по отношению к доллару. Если сильный отток капитала действительно был следствием панических настроений, то, как полагают эксперты, реальность может успокоить инвесторов, и в дальнейшем ситуация вернется под контроль.

Ранее стало известно, что для борьбы с инфляцией турецкие власти решили на три года отказаться от аренды новых зданий и автомобилей. Министр финансов страны Мехмет Шимшек подчеркнул, что это не последние меры по экономии в госучреждениях.

Пойти на такие шаги Анкару заставил рост инфляции в апреле почти до 70 процентов, что стало максимумом с ноября 2022 года, когда рост цен достигал 84,39 процента. В то же время оппозиция подозревает, что в первую очередь администрация Эрдогана пытается усложнить работу новых муниципальных властей. Подозрения усиливает запрет на наем новых сотрудников за исключением случаев, когда кто-то из чиновников уходит на пенсию.