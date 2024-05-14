Российский экспорт нефти упал до минимума за два месяца

Bloomberg: недельный экспорт российской нефти упал до минимума за восемь недель

За неделю, завершившуюся 12 мая, морской экспорт российской нефти составил 3,24 миллиона баррелей в день — минимум за последние восемь недель. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Bloomberg.

Среднее четырехнедельное значение также сократилось до минимума за последние десять недель. Падение связано со снижением числа танкеров, вышедших из портов Балтики — Приморск и Усть-Луга — и Мурманска.

При этом среднее значение за четыре недели ниже целевого показателя на 10 тысяч баррелей в сутки. Такая динамика может отражать более глубокое сокращение добычи нефти, на которое после переговоров с партнерами по ОПЕК+ пошла Москва.

Это предположение подтверждают и данные ОПЕК, которая сообщила о падении добычи нефти в России до 9,292 миллиона баррелей без учета конденсата. Однако, утверждает Bloomberg, Москва все еще прокачивает на 319 тысяч баррелей в сутки больше, чем было согласовано. По данным издания, в совокупности со снижением цен на нефть средняя стоимость экспорта за четыре недели упала до минимума с ноября.

Ранее сообщалось, что индийское агентство по сертификации судов (IRClass) отозвало страховку у 12 из 14 танкеров, задействованных в перевозке российской нефти и попавших под санкции США за поставки партий по цене выше потолка. Сервисы по отслеживанию судов фиксируют, что большинство из попавших под санкции танкеров стоят на якоре или направляются в российские порты.