Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:09, 14 мая 2024Наука и техника

ChatGPT впервые получил собственное приложение

OpenAI выпустила отдельное приложение для ChatGPT на компьютерах

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Американский стартап OpenAI впервые выпустил отдельное приложение для своего чат-бота ChatGPT. Об этом сообщается на сайте фирмы.

В ходе анонса новейшей модели искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4o в компании рассказали, что выпустили приложение для ChatGPT. Программа будет работать на компьютерах. По словам специалистов, доступ к чат-боту из приложения удобнее, чем через браузер — в том числе благодаря сочетанию клавиш для быстрого запуска сервиса.

Кроме текстового, приложение поддерживает и голосовой ввод. Пользователи смогут отправлять чат-боту скриншоты. «Если вы хотите провести мозговой штурм, подготовиться к собеседованию или задать вопрос, коснитесь значка наушников в правом нижнем углу настольного приложения, чтобы начать голосовой разговор», — отметили в OpenAI.

Приложение стало доступно для пользователей платной версии ChatGPT, программу будут распространять постепенно. В настоящий момент оно работает на платформе macOS, версия для Windows появится до конца года.

Ранее в Bloomberg выяснили, что компания Apple намерена внедрить функции популярного чат-бота ChatGPT в смартфоны iPhone и другие устройства. Соответствующее соглашение заключено со стартапом OpenAI.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Ошибаться можно, врать нельзя». Белоусов высказался о мобилизации и своих задачах во главе Минобороны

      Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета

      Стало известно о дискуссиях НАТО по отправке войск на Украину

      Могилу Пригожина залили цементом

      Госдума утвердила Цивилева министром энергетики России

      Золотов назвал число переданных Росгвардии танков

      Гипермаркет «Лента» решил стать экологичнее

      Полиция Грузии разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

      Госдума утвердила назначение Решетникова главой Минэкономразвития

      Женщина отказалась от воды и еды на 16 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше