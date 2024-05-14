ChatGPT впервые получил собственное приложение

OpenAI выпустила отдельное приложение для ChatGPT на компьютерах

Американский стартап OpenAI впервые выпустил отдельное приложение для своего чат-бота ChatGPT. Об этом сообщается на сайте фирмы.

В ходе анонса новейшей модели искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4o в компании рассказали, что выпустили приложение для ChatGPT. Программа будет работать на компьютерах. По словам специалистов, доступ к чат-боту из приложения удобнее, чем через браузер — в том числе благодаря сочетанию клавиш для быстрого запуска сервиса.

Кроме текстового, приложение поддерживает и голосовой ввод. Пользователи смогут отправлять чат-боту скриншоты. «Если вы хотите провести мозговой штурм, подготовиться к собеседованию или задать вопрос, коснитесь значка наушников в правом нижнем углу настольного приложения, чтобы начать голосовой разговор», — отметили в OpenAI.

Приложение стало доступно для пользователей платной версии ChatGPT, программу будут распространять постепенно. В настоящий момент оно работает на платформе macOS, версия для Windows появится до конца года.

Ранее в Bloomberg выяснили, что компания Apple намерена внедрить функции популярного чат-бота ChatGPT в смартфоны iPhone и другие устройства. Соответствующее соглашение заключено со стартапом OpenAI.