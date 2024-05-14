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20:26, 14 мая 2024Путешествия

Пассажирка самолета решила поспать на багажной полке и попала на видео

New York Post: пассажирка Southwest Airlines залезла на полку и попала на видео

Пассажирка авиакомпании Southwest Airlines решила поспать на пустой багажной полке самолета и попала на видео, которое стало вирусным в сети. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, ролик с участием необычной путешественницы набрал в TikTok десятки миллионов просмотров за несколько дней. На записи видно, как женщина залезла на полку и лежит в закрытыми глазами. Бортпроводники никак не отреагировали на происходящее.

Ранее другая пассажирка самолета устроила скандал во время полета из-за тряски и прослыла сумасшедшей среди попутчиков. Историей поделился пользователь форума Reddit.

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      Марк Успенский
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