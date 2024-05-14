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19:55, 14 мая 2024Путешествия

Пассажиров предупредили об одном опасном действии во время взлета самолета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Опытная стюардесса рассказала, почему пассажирам никогда не следует засыпать во время взлета самолета. Об опасности этого действия она предупредила в TikTok, на видео обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Бортпроводница с почти десятилетним опытом работы по имени Але Педроса из штата Флорида, США, в ролике призвала путешественников не спать перед тем, как самолет покинет взлетно-посадочную полосу. Она пояснила, что руление — один из самых важных этапов полета.

«Вы должны быть уверены, что вы полностью осведомлены и бодрствуете в случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости эвакуации», — подчеркнула Педроса.

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Помимо этого, стюардесса порекомендовала пассажирам не пить принесенный на борт алкоголь, так как это нарушает закон, и не ходить по салону босиком, потому что пол в самолетах «не всегда самый чистый».

Видео с советами американки набрало более 620 тысяч просмотров. Многие комментаторы признались, что часто игнорировали ее рекомендации. «Я мгновенно засыпаю… Но я оправдываюсь тем, что сплю невероятно чутко и знаю, когда надо проснуться», «Если я не засну перед взлетом, я не засну вообще», «Я пытаюсь спать, потому что во время взлета и посадки очень сильно волнуюсь», — написали юзеры.

Ранее другая американская стюардесса предостерегла пассажиров самолетов от трех действий на борту. В частности, она попросила никогда не оставлять бутылки с любым количеством жидкости на верхних багажных полках, так как их содержимое может пролиться кому-то на голову.

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      Марина Черняк
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