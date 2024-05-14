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12:46, 14 мая 2024Бывший СССР

В Кремле высказались о вмешательстве во внутренние дела Грузии

Дмитрий Песков: Россия не вмешивается в принятие закона об иноагентах в Грузии

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Происходящее в Грузии является ее внутренним делом, Россия не намерена вмешиваться в процесс обсуждения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь уже неоднократно говорили, что абсолютно это внутреннее дело Грузии, мы никоем образом не хотим туда вмешиваться», — сказал политик.

Парламент Грузии проведет заседание, на котором депутаты окончательно проголосуют за законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Законопроект готовятся принять, несмотря на массовые протесты в Тбилиси прения в правительстве.

Ранее в грузинском парламенте началась драка из-за законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Парламентарии били друг-друга бутылкой и стопкой бумаг.

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      Илья Таксюр
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