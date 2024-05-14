Певица Zivert раскрыла сроки возвращения на сцену

Певица Zivert сообщила о возвращении на сцену в сентябре

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) раскрыла сроки возращения на сцену. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Zivert сообщила фанатам, что ее состояние улучшилось, но на данный момент нестабильно. Артистка отметила, что намерена вернуться на сцену в сентябре текущего года. «Спина налаживается», — ответила певица на вопрос поклонницы о самочувствии.

В феврале певица объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем, начавшихся шестью месяцами ранее. Zivert уточнила, что некоторое время делала уколы, чтобы снизить сильную боль, но затем ее организм стал «бить в колокол». При этом исполнительница не стала отменять участие в проекте «Голос», где является наставницей.