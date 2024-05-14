Подполье сообщило об ударе российских войск по военному аэродрому на Украине

Подпольщик Лебедев: Россия нанесла удары по заводу и военному аэродрому в Умани

Российские войска ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что атака Вооруженных сил России произошла ночью 14 мая. По словам подпольщика, были повреждены склады и пункты временной дислокации, где осуществляется перераспределение подразделений противника. «Но основное — по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжелые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27», — указал Лебедев.

Собеседник агентства сообщил, что в результате удара в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш» произошел «очень мощный» взрыв.

Ранее в городе Умань Черкасской области Украины прогремели взрывы. Отмечается, что в украинском городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО)