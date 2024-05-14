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19:07, 14 мая 2024Культура

Продюсер высказался об исчезновении Наташи Королевой с концерта ко Дню Победы

Продюсер Лавров назвал ошибкой удаление кадров с Наташей Королевой из эфира

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Лавров высказался об исчезновении из телеверсии концерта ко Дню Победы кадров с певицей Наташей Королевой. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению медиаменеджера, выступление Королевой удалили из эфира по ошибке. «Видимо, кто-то решил подстраховаться и просто убрал ее. Но так быть не должно. Я надеюсь, что все виновные будут наказаны», — заявил Лавров.

Продюсер назвал Королеву патриоткой России и отметил, что артистка внесена в черные списки на Украине. Он напомнил, что певица много лет не была в Киеве, где родилась.

Ранее Королева выступила в Кремле с песней, написанной Игорем Николаевым. Ее номер шел после певца Григория Лепса. По данным СМИ, композицию Королевой вырезали из телевизионной версии программы. Что стало этому причиной, неизвестно. Сама артистка пока не комментировала ситуацию.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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