Путин назначил Нарышкина директором СВР
Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки (СВР). Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.
Нарышкин занимает эту должность с 5 октября 2016 года.
Ранее Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ.
Госдума во вторник утвердила все 16 предложенных кандидатур на должности министров правительства Михаила Мишустина. В том числе в состав кабмина вошли пять новых участников: министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также министр спорта Михаил Дегтярев.