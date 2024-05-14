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21:45, 14 мая 2024Россия

Путин назначил Нарышкина директором СВР

Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки (СВР). Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Нарышкин занимает эту должность с 5 октября 2016 года.

Ранее Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ.

Госдума во вторник утвердила все 16 предложенных кандидатур на должности министров правительства Михаила Мишустина. В том числе в состав кабмина вошли пять новых участников: министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также министр спорта Михаил Дегтярев.

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      Евгений Силаев
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