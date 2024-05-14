Путин назначил Виктора Золотова главой Росгвардии

Владимир Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии

Российский президент Владимир Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства назначил Золотова Виктора Васильевича — директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее Золотов рассказал, что Росгвардия получила 36 танков, а также артиллерию. Глава ведомства также указал на отсутствие нехватки боеприпасов и обмундирования в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет встречу с новым составом правительства страны во вторник, 14 мая. Также стало известно, что президент назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны (ФСО), Сергея Нарышкина — директором Службы внешней разведки (СВР), а Андрея Белоусова — министром обороны РФ.