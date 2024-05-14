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22:08, 14 мая 2024Россия

Путин назначил Виктора Золотова главой Росгвардии

Владимир Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии
Виктор Золотов

Виктор Золотов. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства назначил Золотова Виктора Васильевича — директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее Золотов рассказал, что Росгвардия получила 36 танков, а также артиллерию. Глава ведомства также указал на отсутствие нехватки боеприпасов и обмундирования в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет встречу с новым составом правительства страны во вторник, 14 мая. Также стало известно, что президент назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны (ФСО), Сергея Нарышкина — директором Службы внешней разведки (СВР), а Андрея Белоусова — министром обороны РФ.

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      Марина Совина
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