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22:00, 14 мая 2024Россия

Анонсирована встреча Путина с новым составом правительства

Песков: Путин встретится с новым составом правительства 14 мая

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин проведет встречу с новым составом правительства страны во вторник, 14 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Да. Ждем такую встречу», — анонсировал Песков.

Ранее Путин назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны (ФСО), Сергея Нарышкина — директором Службы внешней разведки (СВР), а Андрея Белоусоваминистром обороны РФ.

Госдума во вторник утвердила все 16 предложенных кандидатур на должности министров правительства Михаила Мишустина. В том числе в состав кабмина вошли пять новых участников: министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также министр спорта Михаил Дегтярев.

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      Евгений Силаев
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