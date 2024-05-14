Анонсирована встреча Путина с новым составом правительства

Песков: Путин встретится с новым составом правительства 14 мая

Президент России Владимир Путин проведет встречу с новым составом правительства страны во вторник, 14 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Да. Ждем такую встречу», — анонсировал Песков.

Ранее Путин назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны (ФСО), Сергея Нарышкина — директором Службы внешней разведки (СВР), а Андрея Белоусова — министром обороны РФ.

Госдума во вторник утвердила все 16 предложенных кандидатур на должности министров правительства Михаила Мишустина. В том числе в состав кабмина вошли пять новых участников: министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также министр спорта Михаил Дегтярев.