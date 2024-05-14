Путин назначил Кочнева главой ФСО

Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором ФСО

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во вторник, 14 мая, депутаты Госдумы утвердили всех предложенных премьером Михаилом Мишустиным министров.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подготовка первой встречи президента России Владимира Путина с обновленным правительством состоится после утверждения и назначения всех кандидатур в его составе.

Также Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ в связи с переходом на другую работу.