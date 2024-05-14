Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 14 мая 2024Россия

Путин назначил Кочнева главой ФСО

Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором ФСО
Дмитрий Кочнев

Дмитрий Кочнев. Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во вторник, 14 мая, депутаты Госдумы утвердили всех предложенных премьером Михаилом Мишустиным министров.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подготовка первой встречи президента России Владимира Путина с обновленным правительством состоится после утверждения и назначения всех кандидатур в его составе.

Также Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ в связи с переходом на другую работу.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Умер известный российский журналист

      Экс-разведчик рассказал о неудобном вопросе Остину о России

      Генсек ООН отправил Путину письмо

      Путин назначил Кочнева главой ФСО

      Путин назначил Нарышкина директором СВР

      Путин утвердил Бортникова на посту главы ФСБ

      Захарова оценила слова Блинкена о выборах на Украине

      Путин назначил Белоусова министром обороны

      Пострадавшей от упавшей наледи россиянке присудили 6,5 миллиона рублей

      В России на заводе по производству военного оборудования произошел поджег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше