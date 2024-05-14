Раскрыта стоимость самых дорогих заграничных путешествий россиян

«Известия»: в мае россияне дороже всего отдохнули на Сейшелах и в Дубае

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыли стоимость самых дорогих отельных бронирований россиян, которые были сделаны в период майских праздников. Результаты исследования попали в распоряжение «Известий».

Дороже всего шестерым отечественным путешественникам обошелся отдых на Сейшелах. За 11 дней проживания в пятизвездочной гостинице они заплатили свыше 2,1 миллиона рублей.

Вторая строчка отошла заграничному отпуску в Дубае. За пятидневный отдых в отеле категории «пять звезд» с завтраками трое туристов отдали 1,7 миллиона рублей. На третьем месте оказался другой эмират ОАЭ — недельная поездка в Абу-Даби на троих стоила россиянам 1,2 миллиона рублей.

В пятерку также попали семидневный отпуск в Париже на четверых (1,1 миллиона рублей) и пятидневное путешествие в Токио на троих (около 820 тысяч рублей).

Ранее путешественник Алексей Кутовой раскрыл, как европейцы за границей относятся к российским туристам. По его словам, среди иностранцев сильны предрассудки о России. Европейские туристы за границей считают жителей страны странными и грубыми и стараются избегать мест, где много россиян.

