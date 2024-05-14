Раскрыта цена новостроек в центре Москвы

Цена квартир на первичном рынке ЦАО Москвы достигла 146,5 млн рублей

В апреле 2024 года средняя цена квартир на первичном рынке в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы достигла 146,5 миллиона рублей. Такие данные раскрыли аналитики компании «Метриум», передают «Известия».

По словам специалистов, за год показатель вырос на 27,1 процента. При этом в центре столицы до сих пор можно найти современные варианты стоимостью до 15 миллионов рублей — сейчас в таком ценовом диапазоне представлены 96 квартир и апартаментов. Их площадь колеблется от 14,3 до 48,6 квадратного метра, уточнили эксперты.

«Год назад таких лотов было 230, то есть за год их предложение сократилось в 2,5 раза. Это говорит о высокой ликвидности и востребованности бюджетного жилья в историческом центре. Подобные варианты квартир и апартаментов представлены в Таганском, Басманном, Пресненском и Красносельском районах», — рассказали в «Метриуме».

Ранее стала известна цена самой дорогой квартиры на улице Усачева, которая считается самой дорогой локацией столицы. Так, больше всего придется заплатить за многокомнатную квартиру площадью 310 квадратных метров. Объект выставлен по цене 934 миллиона рублей. Самое доступное жилье по этому адресу обойдется за 19 миллионов — такой бюджет потребуется для покупки 33-метровой «однушки».