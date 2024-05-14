Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:40, 14 мая 2024Наука и техника

Разработан новый выстрел подствольного гранатомета для борьбы с дронами

В РФ разработали новый выстрел подствольного гранатомета для борьбы с БПЛА

Фото: РИА Новости

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения разработали новый выстрел подствольного гранатомета, предназначенный для борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на описание изобретения сообщает ТАСС.

Разработку отличают увеличенная плотность осколочного поля поражающих элементов, возможность удаленного подрыва гранаты в воздухе и постановкой дымовой завесы. Выстрел предлагается использовать с 40-миллиметровыми гранатометами ГП-25, ГП-30 или ГП-34.

В августе прошлого года агентство со ссылкой на документ Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент) сообщило, что в России разработали гранатомет, позволяющий поражать цели в зданиях.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Предложенный Путиным министр обороны впервые высказался о Шойгу

      Мужчина пробежался по МКАДУ за кошельком с сотнями тысяч рублей и попал на видео

      Великобритания исключила попытки заставить Украину подписать мирное соглашение

      В Испании анонсировали встречу Зеленского с королем Филиппом VI

      В Германии рассказали о применении российского оружия в Волчанске

      Бузова рассказала о роли Собчак в ее карьере

      Жители российского региона пожаловались на вонь из-за горящего полигона

      Водителям назвали признак скорого взрыва шин

      Цукерберг отметил юбилей на построенной для российского бизнесмена суперъяхте

      Россияне избили толпу школьников и вмешавшегося пенсионера и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше