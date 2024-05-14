Разработан новый выстрел подствольного гранатомета для борьбы с дронами

В РФ разработали новый выстрел подствольного гранатомета для борьбы с БПЛА

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения разработали новый выстрел подствольного гранатомета, предназначенный для борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на описание изобретения сообщает ТАСС.

Разработку отличают увеличенная плотность осколочного поля поражающих элементов, возможность удаленного подрыва гранаты в воздухе и постановкой дымовой завесы. Выстрел предлагается использовать с 40-миллиметровыми гранатометами ГП-25, ГП-30 или ГП-34.

В августе прошлого года агентство со ссылкой на документ Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент) сообщило, что в России разработали гранатомет, позволяющий поражать цели в зданиях.