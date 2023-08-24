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16:30, 24 августа 2023Наука и техника

В России разработали гранатомет для поражения целей с дрона

В России разработали гранатомет с магазином для поражения целей с дрона

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Гранатомет для дронов, который позволит поражать цели в зданиях, запатентовали в России. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент), передает ТАСС.

«Полезная модель относится к области вооружения, а именно к устройствам размещения и метания боеприпасов с беспилотного летательного аппарата. Технической задачей предлагаемого устройства является расширение возможности устройства для задач, связанных с поражением огневых точек противника в зданиях и сооружениях. Для этого предлагается гранатомет беспилотного летательного аппарата, содержащий магазин и механизм подачи и метания гранаты через ствол гранатомета в сторону цели», — говорится в реферате к патенту.

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Магазин перспективной разработки выполнен в форме цилиндра с расположенным внутри диском с прорезями для установки гранат. В днище корпуса барабана есть отверстие для подачи боеприпаса в ствол гранатомета.

В реферате уточнили, что гранатомет можно наводить на цель с помощью пульта управления дроном и камеры. Затем по команде оператора подается питание на электродвигатель, вращающий диск с прорезями. В результате одна из восьми гранат подается в ствол через отверстие. После этого подается напряжение на соленоид, а ферромагнитный сердечник воздействует на гранату, отправляя ее к цели.

При выстреле возвратная пружина сжимается, а после снятия напряжения она возвращает сердечник в исходное положение. В документе отметили, что устройство позволит поражать цели в зданиях и сооружениях в условиях города или на пересеченной местности.

Ранее стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции начаты испытания двух квадрокоптеров «Барражирующий камикадзе». Корпус аппарата выполнен с применением радиопоглощающего материала, который делает дрон почти невидимым для средств радиоэлектронной борьбы противника.

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    Даниил Иринин
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