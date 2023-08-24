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09:39, 24 августа 2023Наука и техника

Россия в зоне СВО начала испытания «Барражирующего камикадзе»

НИИВК: в зоне СВО начаты испытания стелс-квадрокоптера «Барражирующий камикадзе»

Фото: Владимир Новиков / Агентство «Москва»

В зоне специальной военной операции (СВО) начаты испытания двух квадрокоптеров «Барражирующий камикадзе», устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) Виталий Долгов.

«Дрон уже хорошо себя показал. Корпус аппарата создан с применением специального радиопоглощающего материала, способного сделать его почти невидимым для РЭБ противника. Покрытие добавляется в композитные материалы при изготовлении рам дрона. Оно поглощает до 50 процентов электромагнитного излучения радаров», — сказал специалист.

Долгов добавил, что стелс-квадрокоптер, способный переносить до четырех килограммов полезной нагрузки на расстояние до 10 километров, предназначен для использования в качестве барражирующего боеприпаса или доставки и сброса изделий.

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«Продолжаем модернизировать аппарат, в настоящее время идет работа над системой сброса под шесть изделий», — добавил руководитель.

Ранее Долгов сообщил, что на проходившем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» показали складной дрон «Гром», предназначенный для разведки и сброса боеприпасов.

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    Иван Потапов
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