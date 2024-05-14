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18:07, 14 мая 2024Культура

Романа Полански оправдали в суде по делу о клевете

Суд в Париже оправдал режиссера Полански, обвиненного в клевете актрисой Льюис

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Суд в Париже оправдал французско-польского режиссера Романа Полански по делу о клевете. Об этом сообщает агентство AFP.

В 2019 году британская актриса Шарлотта Льюис обвинила кинематографиста в клевете. До этого она заявила, что Полански изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. В комментарии СМИ режиссер назвал слова Льюис «одиозной ложью», заявив о противоречиях в показаниях. Актриса в свою очередь подала жалобу на Полански.

AFP отмечает, что 90-летний кинематографист не явился на слушание по делу, его интересы представлял адвокат. Прокурор не запрашивал приговора для Полански.

В 2022 году суд США обнародовал новые материалы дела Полански об изнасиловании 13-летней девочки. Уголовное преследование по делу началось в 1977 году, после того как режиссер, по данным следствия, принудил 13-летнюю фотомодель Саманту Геймер к сексу. Полански признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако перед вынесением приговора сбежал из США в Европу.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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