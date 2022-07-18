Обнародованы новые материалы дела Полански об изнасиловании 13-летней девочки

Новые материалы по делу Полански об изнасиловании подтвердили неправомерные действия судьи

Суд в США обнародовал новые материалы по делу режиссера Романа Полански. Об этом сообщает Deadline.

Материалы представляют собой стенограмму допроса свидетелей, проведенного в 2010 году заместителем окружного прокурора Роджером Гансоном. Просьбы о раскрытии записи отклонялись в 2010 и 2017 годах.

Показания заняли 100 страниц. В них содержалось подробное описание преступления Полански, а также неправомерных действий суда и прокуратуры. В отчете, в частности, содержались показания Гансона, подтверждающие информацию о том, что судья Лоуренс Риттенбанд, который рассматривал дело об изнасиловании в 1977 году, обещал посадить режиссера, нарушив тем самым сделку с кинодеятелем.

Уголовное преследование по делу Полански началось в 1977 году, после того как режиссер якобы принудил 13-летнюю фотомодель Саманту Геймер к сексу. Кинематографиста обвинили сразу по шести пунктам, включая изнасилование с применением наркотиков и половой акт с ребенком, не достигшим 14 лет. Режиссер признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако перед вынесением приговора сбежал из США в Европу, узнав, что Риттенбанд может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.

Ранее продюсера «Клиники» Эрика Вайнберга, обвиняемого в изнасиловании, освободили под залог.