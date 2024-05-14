Россияне бросились арендовать один тип недвижимости

«Авито Недвижимость»: россияне стали интересоваться арендой студий на 15 % чаще

В апреле 2024 года россияне стали на 15 процентов чаще проявлять интерес к аренде студий, чем делали это в аналогичном месяце прошлого года. Об этом говорится в обзоре «Авито Недвижимости», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Предложение студий при этом выросло на четыре процента за год. По остальным форматам жилья спрос (количество контактов с объявлениями на платформе) в сравнении с апрелем 2023 года сократился на пять процентов. В среднем предложение различных типов недвижимости в стране за год упало на 11 процентов.

Интерес к однокомнатным квартирам снизился на шесть процентов (предложение упало на 11 процентов), к двухкомнатным — на 10 процентов (снижение предложения на 15 процентов). Трехкомнатные квартиры потеряли восемь процентов спроса, объекты с четырьмя и более комнатами — четыре процента (снижение предложения на 16 и 29 процентов соответственно).

В целом спрос на аренду квартир вырос в 11 из 39 городов исследования. Особенно на общем фоне выделяются города Дальнего Востока — в Хабаровске интерес к аренде жилья увеличился на 15 процентов, во Владивостоке — на 11 процентов, в Севастополе — на 12, в Калининграде — на 11 процентов. В столицах наблюдался умеренный рост: Москва прибавила шесть процентов, Санкт-Петербург — два процента.

Цены на долгосрочную аренду жилья в стране в среднем выросли на 20 процентов. Студии и однокомнатные квартиры подорожали на 25 процентов, «двушки» — на 17 процентов. Упали в цене только объекты с четырьмя комнатами и более — на 12 процентов. Несильно подорожали «трешки» — на два процента.

Доступнее всего в апреле 2024 года оказалось жилье в Брянске (15 тысяч рублей в месяц), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тысяч рублей). Дороже всего жилье располагалось в Москве (80 тысяч рублей), Сочи (55 тысяч рублей), Хабаровске (45 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (35 тысяч рублей).

Ранее аналитики федеральной компании «Этажи» пришли к выводу, что за год ставки аренды малогабаритного жилья в России в среднем выросли на 32 процента. Заметнее всего цены на однокомнатные квартиры выросли в Красноярске (54 процента за год), Челябинске (49 процентов) и Перми (38,4 процента).