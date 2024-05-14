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11:00, 14 мая 2024Экономика

Россиянин изрисовал стены подъезда и попал под суд

Житель Петербурга изрисовал стены подъезда и был оштрафован на 90 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Житель Санкт-Петербурга изрисовал стены подъезда маркером и попал под суд. Мужчину обязали заплатить огромный штраф, пишет «Российская газета».

В объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга рассказали, что после распития алкоголя россиянин изрисовал черным несмываемым маркером стены, двери и окна на 15-м этаже одного из домов. На замечания соседей и призывы прекратить нарушитель не реагировал — пришлось вызвать полицию.

По закону в таких случаях «художник» должен либо сам закрасить свои «картины» и вернуть подъезду прежний вид, либо оплатить краску и работу мастеров. В Петербурге суд взыскал с мужчины в пользу ТСЖ 90 тысяч рублей плюс госпошлина в размере 2904 рубля. Юристы отметили, что подобных нарушителей можно также подвести под статью КоАП либо УК — в зависимости от размера ущерба.

Ранее россиянам объяснили традицию красить полстены в подъезде. Во-первых, так делают из соображений чистоты. Краска использовалась для опрятного вида помещения общего пользования, а окрашенную поверхность было гораздо легче мыть. Во-вторых, из расчета экономии. Побелка как советское время, так и сейчас, стоит дешевле краски, объяснили эксперты.

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      Нина Ташевская
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