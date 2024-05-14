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09:55, 14 мая 2024Силовые структуры

Россиянин с ружьем выстрелил в сторону полицейской машины и был задержан

В Красноярском крае задержан мужчина за выстрел из ружья в полицейскую машину

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярском крае полиция задержала 54-летнего местного жителя, который выстрелил из ружья в машину ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Мужчину заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, вечером 10 мая инспекторы ДПС остановили мотоблок для проверки документов. В результате они выяснили, что водитель пьян, а документов у него нет.

В разговор инспекторов с водителем вмешался задержанный, который стоял неподалеку. Он начал оскорблять силовиков, а потом ушел домой. Через какое-то время мужчина вернулся уже с ружьем. Подозреваемый дважды выстрелил в сторону служебного автомобиля, в котором были сотрудники полиции и пьяный водитель. После он скрылся с места происшествия.

Ранее в Красноярске следователи задержали начальника городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, который отдал знакомым для подпольного казино хранившиеся на ведомственном складе 30 игровых автоматов и два покерных стола.

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