Россиянка поехала в Баку и назвала неожиданным отношение местных к женщинам

Российская тревел-блогерша побывала в Баку, Азербайджан, и назвала отношение местных мужчин к женщинам неожиданным. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, азербайджанцы всегда с готовностью помогали ей, давали советы по питанию в городе и передвижению на общественном транспорте.

«Таких ситуаций было много, женщинам в Азербайджане всегда стараются помочь. Неоднократно видела, как мужчины помогают с тяжелыми пакетами и сумками, открывают и придерживают двери у входа в здания и метро», — отметила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила любимые блюда китайцев. По ее словам, пищей в этой стране считается «практически все, что не навредит тебе и другим».