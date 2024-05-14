Российская армия ударила «Солнцепеками» по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра

Минобороны: «Солнцепеки» уничтожили опорные пункты ВСУ на подступах к Часову Яру

Расчеты российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили укрепленные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что благодаря успешной работе «Солнцепеков» российским десантникам с минимальными потерями удалось занять и зачистить опорные пункты противника.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взяли в плен бойцов украинских подразделений «Кракен» и «Братство» (обе признаны террористическими организациями и запрещены на территории России) в Харьковской области.