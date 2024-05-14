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05:28, 14 мая 2024Россия

Российские военные взяли в плен бойцов «Кракена» и «Братства»

Минобороны РФ: военные взяли в плен бойцов подразделений «Кракен» и «Братство»

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Бойцы украинских подразделений «Кракен» и «Братство» (обе признаны террористическими организациями и запрещены на территории России) в Харьковской области были взяты в плен российскими военнослужащими группировки «Север». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что российским войскам необязательно окружать Харьков для отступления украинских военных из города. Он утверждает, что необходимо взять Харьков в полукольцо со стороны границы России и Украины.

Тем временем риторика украинских властей резко изменилась в последние 72 часа. Так, Киев стал использовать фразы «значительное ухудшение» и «продолжаются оборонительные бои». Подобные утверждения свидетельствуют о тяжелом положении дел Киева, считают в США.

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      Маргарита Пименова
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