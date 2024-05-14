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16:46, 14 мая 2024Моя страна

Российские ученые создали полезный для диабетиков продукт

Ученые ЮУрГУ в Челябинске создали полезный для диабетиков крахмал

Фото: Пресс-служба ЮУрГУ

Ученые Высшей медико-биологической школы при Южно-Уральском университете (ЮУрГУ) в Челябинске создали полезный для диабетиков крахмал. Об этом сообщает «Российская газета».

Российские специалисты обработали его ультразвуком с целью увеличения содержащейся в составе продукта амилозы. Известно, что данное вещество работает как пребиотик и оказывает противовоспалительное действие на желудочно-кишечный тракт. В ходе эксперимента сотрудники учреждения повысили уровень амилозы в четыре раза, увеличив тем самым полезность крахмала для диабетического питания.

«Наша ультразвуковая модификация не только безопасно меняет структуру крахмала, но и делает его полезным. Мы уже разработали технологическую инструкцию для промышленного партнера, который готов внедрить наш метод в пищевое производство», — рассказала старший преподаватель кафедры пищевых и биотехнологий Алена Руськина.

Уточняется, что разработка ученых уже запатентована и признана перспективной и экологически безопасной.

Ранее сообщалось, что сотрудники Новосибирского университета изобрели новый способ создания вакцин от вирусных заболеваний. Руководитель проекта Сергей Седых рассказал, что технология позволяет создать действенные средства вакцинирования людей за четыре месяца с момента появления новой угрозы.

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      Мария Винар
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