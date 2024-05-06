Российские ученые изобрели новый способ создания вакцин

Новосибирские ученые изобрели новый способ создания вакцин от вирусных болезней

Ученые Новосибирского университета изобрели новый способ создания вакцин от вирусных заболеваний. Соответствующий материал публикует MK.RU.

По словам руководителя проекта Сергея Седых, технология позволяет создать действенные средства вакцинирования людей за четыре месяца с момента появления новой угрозы.

При этом уточняется, что данная методика позволяет найти соответствующие антитела в плазме крови при сравнении образцов, взятых у пациентов, которые были вакцинированы или переболели.

В апреле российские ученые придумали красное вино, которое способно защитить почки пациента во время рентгенографии. Утверждается, что исследователи доказали, что «деалкоголизированное вино защищает почки от повреждений» — для этого было проведено множество экспериментов.