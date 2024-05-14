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18:07, 14 мая 2024Наука и техника

Радиоактивное излучение от смартфонов вырастет

Stocklytics: смартфоны окажутся основными источниками радиации для человека

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Специалисты компании Stocklytics заявили, что смартфоны окажутся более вредными для здоровья в будущем. Об этом сообщается в отчете на сайте фирмы.

По прогнозу авторов исследования, радиоактивное излучение от смартфонов неизменно будет расти с развитием технологий — они окажутся основными источниками радиации для человека. Специалисты заметили, что при работе на частотах 2G, 3G и 4G устройства занимают примерно 0,7–2,7 гигагерц. С появлением 5G смартфоны заняли более широкий спектр — до 80 гигагерц. «Значительное увеличение частоты вызывает опасения по поводу возможности еще более высокого уровня излучения», — говорится в отчете.

Также в материале перечислены телефоны, которые выделяются по уровню радиоактивного излучения или удельной скорости поглощения (SAR) — показатель определяет скорость, с которой тело поглощает радиочастотную энергию. Лидером рейтинга оказался Xiaomi Mi A1, который получил SAR 1,75 ватт на килограмм.

«Производители смартфонов должны улучшить конструкцию девайсов, чтобы снизить риски, связанные с чрезмерным радиационным воздействием», — отметил аналитик Stocklytics Эдит Ридс.

В конце октября власти Франции разрешили Apple возобновить продажи iPhone 12 на всей территории страны. Ранее продажи смартфонов запрещали из-за повышенного электромагнитного излучения.

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      Андрей Ставицкий
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