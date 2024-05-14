США ввели санкции против россиянина и трех компаний из РФ

Минфин США ввел санкции против физлица и трех юрлиц из РФ

Министерство финансов (Минфин) США ввело санкции против россиянина и трех российских фирм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под ограничения попали Дмитрий Белоглазов, 1968 года рождения, а также три юрлица, которые отмечены как связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. В их числе — АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул», владельцем которого называют Белоглазова.

«США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в схему уклонения от санкций, в рамках которой могли быть разморожены акции на сумму более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске», — отмечают представители управления по контролю за иностранными активами.

Включение в SDN-список означает, что все имущество и доли в собственности физлиц и компаний, находящиеся в США, будут заблокированы. С ними будут запрещены любые расчеты и предоставление средств, товаров или услуг.

В начале мая Минфин США ввел санкции против конструктора российского танка «Армата» Андрея Терликова. Кроме него, под ограничения попали гендиректор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев, Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, авиакомпания «Победа», а также сотрудники колонии, где содержался Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).