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11:53, 14 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о спонсировании украинского терроризма партнерами семьи Байдена

Экс-депутат Рады Деркач: партнеры семьи Байдена спонсировали украинские теракты

Фото: SOPA Images / Globallookpress.com

Партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали украинские теракты. Об этом в интервью агентству БелТА рассказал экс-депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

По его словам, Соединенные Штаты занимались спонсированием терроризма через компанию Burisma.

«Мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca. Это компания, которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена. Мы показали все проводки, они есть в распоряжении Конгресса [США]», — отметил Деркач.

Политик рассказал, что несколько лет назад на Украине расследовалось уголовное дело по компании Burismа. По его информации, за закрытие дела киевские правоохранители получали взятки в размере нескольких миллионов долларов. Данные средства были изъяты и являлись вещественными доказательствами, однако позднее секретным решением суда их передали Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины для проведения терактов.

После перевода денег, добавил бывший депутат Рады, произошли взрывы на «Северных потоках», а также покушение на Захара Прилепина и другие украинские теракты.

Деркач также отмечал, что Украиной управляет глава Офиса президента страны Андрей Ермак. По словам экс-депутата Рады, политик получает указания от западных спецслужб.

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      Екатерина Грищенко
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