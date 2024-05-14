Стало известно об интересе «Атлетико» к игроку «Динамо»

«Первый спорт»: нападающий «Динамо» Тюкавин заинтересовал мадридский «Атлетико»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заинтересовал мадридский «Атлетико». Об этом стало известно Telegram-каналу «Первый спорт».

По информации источника, трансфер россиянина в испанский клуб может состояться летом 2024 года.

21-летний Тюкавин является воспитанником московского «Динамо» и выступает за основную команду с 2021 года. В текущем сезоне форвард провел за бело-голубых 36 матчей во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Также в текущем сезоне команда дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступила дортмундской «Боруссии» (5:6 по сумме двух матчей).