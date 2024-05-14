Цукерберг отметил юбилей на построенной для российского бизнесмена суперъяхте

Цукерберг отметил юбилей на созданной для российского бизнесмена яхте Launchpad

Глава корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг отметил юбилей на роскошной яхте, которую, предположительно, построили для российского бизнесмена. Об этом сообщает Business Insider.

Миллиардер не сообщал о покупке 118-метровой суперъяхты Launchpad, которую изначально создали для неназванного предпринимателя из России. Однако после санкций судно конфисковали и продали при посредничестве правительства Нидерландов. При этом стоимость яхты так и не была раскрыта.

Журналисты проанализировали маршрут судна, перелеты джета Цукерберга, а также слухи в яхтенном бизнесе и пришли к выводу, что оно принадлежит именно ему. На данный момент Launchpad пришвартована в Панаме, где, вероятно, миллиардер и отметит 40-летие.

Согласно материалу, яхта оборудована бассейном, тренажерным залом, вертолетной площадкой, гаражом, спа, кинотеатром и другими удобствами. Интерьер судна, выполненный в темно-синих тонах, создавала французская студия Zuretti Interior Design. Business Insider уточняет, что его стоимость может перевалить за девятизначную сумму.

В мае 2023 года папарацци сфотографировали колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения ею обвинений в неуплате налогов.