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16:36, 14 мая 2024Силовые структуры

Тушивших окурки о пятилетнего сына родителей задержали в российском регионе

В Волгограде задержали родителей, тушивших окурки о пятилетнего сына

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волгограде задержали 38-летнего жителя и его 37-летнюю сожительницу, которые подозреваются в истязаниях пятилетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, отец и мачеха два года избивали ребенка и тушили о него окурки сигарет. Во время осмотра мальчика врачи обнаружили на его теле множество синяков, ссадин и ран от ожогов. Его изъяли из семьи и поместили в социальный центр. Ребенку оказывается помощь.

В отношении пары возбуждено уголовное дело. Мужчине и женщине вменяются пункты «г», «е» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Находке пенсионер обстрелял подростков из окна квартиры из-за шума.

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      Илона Палей
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