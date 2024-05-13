Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 13 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе пенсионер обстрелял подростков из окна из-за шума

В Находке пенсионер обстрелял подростков из окна квартиры из-за шума

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Находке 62-летний пенсионер обстрелял подростков из пневматического пистолета из окна квартиры из-за шума. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во дворе дома на Пограничной улице. Пожилому жителю многоквартирного дома не понравилось, что подростки под окнами шумят, и он решил напугать детей выстрелом из пневматического пистолета. В результате 10-летний школьник получил ушиб руки. Известно, что пострадавший не обращался за медицинской помощью. Ребенку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Пенсионера задержали, пневматическое оружие у него изъяли.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 66-летний местный житель выстрелил в 55-летнюю супругу и 27-летнего сына.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

      Доктор Мясников назвал три сокращающих жизнь россиян фактора

      Генсек НАТО не нашел смысла в восстановлении Украины в случае ее поражения

      Трехосный УАЗ с «Зушкой» заметили в зоне СВО

      Офисным работникам подсказали способ сохранить хорошую осанку

      Россиянин выиграл в лотерею свыше 14 миллионов рублей и не забрал приз

      В сети оценили чересчур откровенные наряды участников «Евровидения»

      Известный продюсер предрек крах карьеры Гребенщикова на Западе

      В Германии призвали НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

      Расходы российского бюджета на нацпроекты оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше