В российском регионе пенсионер обстрелял подростков из окна из-за шума

В Находке пенсионер обстрелял подростков из окна квартиры из-за шума

В Находке 62-летний пенсионер обстрелял подростков из пневматического пистолета из окна квартиры из-за шума. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во дворе дома на Пограничной улице. Пожилому жителю многоквартирного дома не понравилось, что подростки под окнами шумят, и он решил напугать детей выстрелом из пневматического пистолета. В результате 10-летний школьник получил ушиб руки. Известно, что пострадавший не обращался за медицинской помощью. Ребенку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Пенсионера задержали, пневматическое оружие у него изъяли.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 66-летний местный житель выстрелил в 55-летнюю супругу и 27-летнего сына.

