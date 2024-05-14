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08:44, 14 мая 2024Бывший СССР

В Армении протестующие попытались перекрыть центр столицы

В Ереване протестующие попытались перекрыть центральные улицы города

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Протестующие в Ереване с самого утра пытались перекрыть центральные улицы города с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники полиции начали задерживать оппозиционеров. Митингующие собрались на центральной площади Сахарова в столице около правительственных зданий, специальные силы пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.

Ранее лидер протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян дал премьер-министру страны Николу Пашиняну час на то, чтобы уйти в отставку. Он утверждает, что у политика «уже нет власти в Армении».

Тем временем политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев заявил, что Никол Пашинян вряд ли добровольно уйдет в отставку на фоне антиправительственных протестов в Ереване. По его мнению, в настоящий момент в Армении достаточно и сторонников оппозиции, и тех, кто поддерживает действующую власть.

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      Маргарита Пименова
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