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12:11, 14 мая 2024Из жизни

В Иркутске пара завела 41 животное в съемном жилье без ведома арендодателей

В Иркутске пара сняла жилье и завела 41 животное без ведома арендодателей

Фото: Ksenia Lev / Shutterstock / Fotodom

Семья превратила дом арендодателей из Иркутска в зоопарк с 41 животным без их ведома. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

В феврале семья Чудиновых сдала Антону и Ольге Белобородовым дом: арендаторы показались Чудиновым приличными людьми. Пара заехала в съемное жилье с двумя детьми, а позже попросила поселить в вольере на улице их слепого лабрадора. Про других животных речи не шло.

Спустя два месяца Белобородовы уехали в Красноярск из-за смерти родственника. Елена Чудинова, хозяйка, пришла проверить состояние дома и обнаружила в нем 41 животное. В комнатах находились собаки, ежи, хомяки, кролики и обезьяна, мебель была испорчена, и в доме стоял ужасный запах. Чудинова не знает, сколько времени питомцы провели в помещении одни.

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Позднее она выяснила, что Белобородовы часто брали животных на передержку или для разведения, а потом продавали. Пара давно попала в черные списки иркутских волонтеров. Хозяева пытались дозвониться до арендаторов, но те выключили телефоны, поэтому Чудиновой пришлось самой пристраивать животных. Обезьяну забрал местный зоопарк, ежей удалось отдать подруге. Остальные питомцы все еще живут с женщиной.

Ранее сообщалось, что женщина выгнала из дома неблагодарного брата, его жену и двух малолетних детей ради своей дочери. Мужчина нарушил условия их сделки, поэтому его сестре пришлось обращаться в суд.

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      Юлия Юткина
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