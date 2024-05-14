В Омской области зафиксировали рекордный уровень воды в реке

В Усть-Ишиме зафиксировали рекордный за 8 лет уровень воды в Иртыше

В Усть-Ишиме Омской области зафиксировали рекордный за восемь лет уровень воды в реке Иртыш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталии Криворучко.

В 12:00 вторника, 14 мая, уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима составил 928 сантиметров. «Это рекордный показатель с 2016 года, когда вода поднялась на 847 сантиметров», — рассказала Криворучко.

Глава ведомства добавила, что исторический максимум был в 1941 году. Тогда уровень воды в реке превысил десять метров.

Ранее сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу и началась эвакуация жителей из затопленных деревень. Отмечается, что волна шла через Тюменскую область из Казахстана.