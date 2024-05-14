В России расширят наказание в виде принудительных работ на 65 видов преступлений

Чуйченко: Минюст РФ предлагает принудительные работы за 65 видов преступлений

Минюст России предлагает расширить применение наказания в виде принудительных работ на 65 видов преступлений. Об этом заявил исполняющий обязанности министра Константин Чуйченко, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведомство готовит соответствующий законопроект. Он предусматривает расширение принудительных работ в качестве наказания по более 65 составам преступлений.

В январе 2022 года сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил идею Чуйченко заменить для ряда заключенных в колониях лишение свободы на принудительные работы. Преимущество подобной меры состоит в том, что люди могут работать, получать деньги и готовиться к выходу в свободную жизнь. Это станет выгодно для бюджета, так как осужденные будут фактически оплачивать свое содержание сами, подчеркнул Чуйченко.

По данным министерства юстиции, в России в 2000 году 1,06 миллиона человек находились в местах лишения свободы, в 2021-м — 483 тысячи, из них 109 тысяч — в СИЗО.