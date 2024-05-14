Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:59, 14 мая 2024Силовые структуры

В России расширят наказание в виде принудительных работ на 65 видов преступлений

Чуйченко: Минюст РФ предлагает принудительные работы за 65 видов преступлений

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Минюст России предлагает расширить применение наказания в виде принудительных работ на 65 видов преступлений. Об этом заявил исполняющий обязанности министра Константин Чуйченко, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведомство готовит соответствующий законопроект. Он предусматривает расширение принудительных работ в качестве наказания по более 65 составам преступлений.

В январе 2022 года сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил идею Чуйченко заменить для ряда заключенных в колониях лишение свободы на принудительные работы. Преимущество подобной меры состоит в том, что люди могут работать, получать деньги и готовиться к выходу в свободную жизнь. Это станет выгодно для бюджета, так как осужденные будут фактически оплачивать свое содержание сами, подчеркнул Чуйченко.

По данным министерства юстиции, в России в 2000 году 1,06 миллиона человек находились в местах лишения свободы, в 2021-м — 483 тысячи, из них 109 тысяч — в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Ошибаться можно, врать — нельзя». Белоусов высказался о мобилизации и своих задачах во главе Минобороны

      Планы США изучить последствия ядерного взрыва в космосе объяснили

      МВД предложило разрешить следствию приостанавливать банковские операции без суда

      В СВР оценили возможность крупномасштабного военного конфликта в мире

      Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма

      ChatGPT впервые получил собственное приложение

      Резервы ВСУ для переброски под Харьков оценили

      В Госдуме назвали условия для завершения спецоперации в 2024 году

      Российский экспорт нефти упал до минимума за два месяца

      Затопленные улицы Киева попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше