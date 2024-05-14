В России стало больше нарушений в сфере гособоронзаказа

В России заявили о 2 тысячах случаев нарушений при гособоронзаказе в 2023 году

Росфинмониторинг в 2023 году содействовал расторжению контрактов в сфере гособоронзаказа на 6 миллиардов рублей, со ссылкой на данные ведомства пишет РБК.

Отмечается, что указанная сумма увеличилась за год более чем в шесть раз (с 0,89 миллиарда), а число материалов о возможных нарушениях выросло по сравнению с предыдущим годом в четыре раза. Информация касалась более 50 тысяч компаний, а на ее основании было возбуждено 180 уголовных дел.

В публикации говорится, что Служба передала в правоохранительные и надзорные органы более 2000 материалов о сомнительных операциях. В отчете за 2022 год точного количества случаев не называли, но указывалось, что их число год к году увеличилось на 31 процент.

Ранее стало известно, что у фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны РФ, распоряжавшихся полученными от ведомства 2 миллиардами рублей, арестовали счета и активы. Решение в том числе коснулось акций и долей компаний, а также участков в Подмосковье и бизнес-центра в Москве, которые, по данным следствия, в ООО «ГК "Пикет"» приобрели на полученные средства.